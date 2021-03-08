Sakarya, Bolu ve Zonguldak'taki trafik kazaları KGYS kameralarında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sakarya, Bolu ve Zonguldak'taki trafik kazaları KGYS kameralarında

08.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:06
Sakarya, Bolu ve Zonguldak'taki trafik kazaları KGYS kameralarında

Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı'nda bir tırın trafik ışıklarında dönüş yaparken karşı şeritten gelen otomobille çarpışması yer alıyor.

Bolu'da ise bir otomobilin kent merkezinde Ali Rıza Tekemen Caddesi'nden Hattat Emin Barın Caddesi'ne dönerken karşı şeritten gelen otomobille çarpışması KGYS kameralarınca kaydedildi.

Zonguldak'ta bir görüntüde de kent merkezindeki Uğur Mumcu Kavşağı'nda panelvan ile otomobilin yan yana çarpışması kameralara yansıdı.

Ayrıca paylaşılan görüntülerin sonunda "Trafik kurallarına uysalardı, biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Esra Erol Murat Balcı Müslüm Gürses Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Ali Şansalan Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya, Bolu ve Zonguldak'taki trafik kazaları KGYS kameralarında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 09:11:39. #1.16#
title