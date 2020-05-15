SAKARYA Bakkaldı, kendisi için yaptığı makine hayatını değiştirdi
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SAKARYA Bakkaldı, kendisi için yaptığı makine hayatını değiştirdi

Bakkaldı, kendisi için yaptığı makine hayatını değiştirdiSAKARYA'da, 20 yıl önce kendisine ait bakkalda kullanmak üzere ürettiği paketleme makinesi büyük ilgi gören Melih Güreş, bakkalını kapatarak 12 yıl önce kurduğu fabrikada paketleme makineleri üretiyor.

SAKARYA Bakkaldı, kendisi için yaptığı makine hayatını değiştirdi
15.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:52

Bakkaldı, kendisi için yaptığı makine hayatını değiştirdi

SAKARYA'da, 20 yıl önce kendisine ait bakkalda kullanmak üzere ürettiği paketleme makinesi büyük ilgi gören Melih Güreş, bakkalını kapatarak 12 yıl önce kurduğu fabrikada paketleme makineleri üretiyor.

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Lipovak isimli firma gıda sektörü için paketleme makineleri yapıyor. Firma son olarak Kızılay Ankara Şubesine sıcak yemek paketleme makinesini teslim etti. Çok sayıda Büyükşehir Belediyesi, spor kulübü ve fabrikanın da aralarında bulunduğu işletmelere makine üreten firma yurt dışına da makine ihraç ediyor.

Lipovak Yönetim Kurulu Başkanı Melih Güreş, 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremde büyük hasar gören Sakarya'da geçici konutların kurulduğu Camili bölgesinde açtıkları dükkanda yaptıkları ilk makineyi kendilerine peynir satan peynircinin satın aldığını belirtti. Makinenin seri imalatına başladıklarını söyleyen Güreş, 'Biz Camili 2'de, Sakarya'nın deprem konutlarının orada bir bakkal açmıştık, hayatımızı idame edebilmek için. Orada peynir paketlemeyle ilgili makinenin ihtiyacını gördüm, kendime bir tane makine yaptım. O makineyi sonra bizim peynirciye sattım. Sonra bir tane daha yaptım, onu da internetten sattım. Sonra bunun arkası olduğunu fark ederek, makinenin seri imalatına başladım. Seri dediğimiz tabi 5 tane, 2 tane, 3 tane ayda. Şu anda o makinelerden 150 adet yapıyoruz ayda. Türkiye ve dünyada her yere gönderiyoruz. 12 senedir bu işi yapıyoruz" dedi.

Kızılay'a teslim ettikleri makine için özel çalışma yaptıklarını belirten ve bu konudan büyük gurur duyduklarını anlatan Melih Güreş, 'Pandemi sürecinde işlerimiz arttı. Bu süreçten önce de şirketimizin prensibi olarak sürekli stoklu mal tutardık. Bundan dolayı da arayan müşterilerimize bir gün sonra ya da aynı gün makine teslimatı yapabiliyoruz. Bu dünya da böyle bir teslimat şekli yoktur. Aradığınız makineyi biz bir günde teslim ediyoruz. Bu çok büyük bir özelliktir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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