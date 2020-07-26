SAKARYA Akıntıya kapılan çocuk boğularak öldü Akıntıya kapılan çocuk boğularak öldü SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 13 yaşındaki Esra Kürekçi denizde akıntıya kapıldı.

Akıntıya kapılan çocuk boğularak öldü SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 13 yaşındaki Esra Kürekçi denizde akıntıya kapıldı. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan Esra Kürekçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İstanbul'dan ailesiyle birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesindeki yazlıklarına gelerek, denize giren Esra Kürekçi, rip akıntısına kapılarak birden gözden kayboldu. Vatandaşlar ve cankurtaranlar, Esra Kürekçi'yi denizden çıkardı. 112 Acil Sağlık ekibi çocuğa ilk müdahalede bulunarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Esra Kürekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ailesi büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA