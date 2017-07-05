Sakarya AFD'den Yeni Valiye Hayırlı Olsun Ziyareti

Sakarya'nın sempatik valisi ve halk adamı olarak tanınan Sakarya'nın eski valisi Hüseyin Avni Coş'un ardından Sakarya Valisi olarak Ordu'dan atanan İrfan Balkanlıoğlu'na ilk hayırlı olsun ziyareti Sakarya Amatör Futbolcular Derneğinden geldi. Dernek başkanı Ömer Bektaş ve beraberinde ki heyet İbrahim Koşutan, Necmi Baltaoğlu, İbrahim Çolak, çiçeği burnunda Sakarya Valisi İrafan Balkanlıoğlu'na başarı dileklerini iletirken hoş geldin mesajı verdiler. Şehir olarak hep birlikte çalışma mesajı da ziyarette verildi.

ARDINDAN SAĞLIK İL MÜDÜRÜNE ZİYARET

Vali ziyaretinin ardından Sakaya AFD heyeti Sağlık İl Müdürü Aziz Öğütlü'ye de hayırlı olsun ziyaretin de bulunarak Sporcuların sağlık taraması, sağlık sorunları, şehrin sağlık problemleri ile ilgili bilgi alış verişinde bulunuldu.