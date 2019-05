Sakarlı 23. Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen Sakarlı 23. Geleneksel Hıdırellez Sanat Şenlikleri, başladı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez Şenlikleri'ne 23. kez ev sahipliği yapmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yurt içi ve dışından her yıl on binlerce kişinin katıldığı şenliklerde baharı karşıladıklarını dile getiren Kılıç, "Bahar heyecan, mutluluk getirir. Bugün geleneksel at yarışlarımızı gerçekleştirdik ve kategorilerine göre ödülleri verdik. Şenliğimize katılan ve destek olan herkese Terme halkı adına teşekkür ediyorum." dedi.

Geleneksel at yarışlarını Kaymakam Mehmet Parlak, Belediye Başkanı Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Talip Sevim, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile vatandaşlar takip etti.

Şenlikler, yarın yapılacak etkinliklerle tamamlanacak.

Kaynak: AA