Şakalaşırken arkadaşını vuran 16 yaşındaki sanık: Bayramda aileme kavuşmak istiyorum
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Şakalaşırken arkadaşını vuran 16 yaşındaki sanık: Bayramda aileme kavuşmak istiyorum

Şakalaşırken arkadaşını vuran 16 yaşındaki sanık: Bayramda aileme kavuşmak istiyorum
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da arkadaşı Eren K.'yi (16), şakalaşırken vurarak yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Ali Kıvanç B. (16), duruşmada, "Bayramda aileme kavuşmak istiyorum.

BURSA'da arkadaşı Eren K.'yi (16), şakalaşırken vurarak yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Ali Kıvanç B. (16), duruşmada, "Bayramda aileme kavuşmak istiyorum. Bilerek yapmadım" dedi.

Olay, geçen yıl 29 Temmuz'da merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi'nde meydana geldi. Ali Kıvanç B., iddiaya göre, arkadaşlarına göstermek istediği tabanca ile parka geldi. Ali Kıvanç B., arkadaşlarıyla şakalaşırken tabanca ateş aldı, yanındaki Eren K., boynundan ve göğsünden vuruldu. Eren K. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Eren K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Eren K. tedavisinin ardından taburcu edildi anacak yatağa bağımlı yaşamaya başladı. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Kıvanç B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında kasten yaralama suçundan dava açılan Ali Kıvanç B.'nin Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu Ali Kıvanç B., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.'KEŞİF TALEBİDuruşmada savunma yapan Ali Kıvanç B., olayın kazara yaşandığını söyleyerek, "Ben bilerek yapmadım. Aileme kavuşmak istiyorum. Bayramda ailemle birlikte olmak istiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Ali Kıvanç B.'nin avukatı ise olay yerini gören güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin CD'nin yeniden iyileştirme işlemleri yapılarak izlenilmesini, bu hususta rapor alınmasını ve olay yerinde keşif yapılmasını talep ederek Ali Kıvanç B.'nin tahliyesini istedi.Mağdura parmaklarındaki yamulma nedeniyle tıbbi müdahale ve yapay yemek borusuna geçmek zorunda olduğu için boyun altındaki kemiğine cerrahi müdahale yapılacağını, psikolojik durumundaki sıkıntının da devam ettiğini dile getiren avukatı, olayın kasti olarak yapıldığını belirterek Ali Kıvanç B.'nin tutukluluk halinin devamını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da maddi gerçeğin ortaya çıkarılması adına CD'nin çözümünün yapılmasını istedi. Olay yerini gören güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin CD çözümünün yapılması için müzekkere yazılmasına ve Ali Kıvanç B.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.


Şakalaşırken arkadaşını vuran 16 yaşındaki sanık: Bayramda aileme kavuşmak istiyorum
Şakalaşırken arkadaşını vuran 16 yaşındaki sanık: Bayramda aileme kavuşmak istiyorum
Şakalaşırken arkadaşını vuran 16 yaşındaki sanık: Bayramda aileme kavuşmak istiyorum
Şakalaşırken arkadaşını vuran 16 yaşındaki sanık: Bayramda aileme kavuşmak istiyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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