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Arkadaşına şaka yaparken yoğun bakımlık oldu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de Mehmet Ramiz Nevrekop, arkadaşı Özkan Makas'a montunun rengiyle alakalı şaka yaptı. Şaka nedeniyle sinirlenen Makas, arkadaşına art arda yumruk attı. Darbedilen Nevrekop yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, arkadaşı olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

16 Şubat gecesi, Saraçlar Caddesi'nde Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, arkadaşıyla birlikte restorana gitti. Sigara içmek için dışarı çıkan Nevrekop, restoranın koruma görevlisi olarak çalışan arkadaşı Özkan Makas ile sohbet etmeye başladı.

Sohbet sırasında iddiaya göre Nevrekop, Makas'a montunun rengiyle ilgili şaka yaptı. Buna sinirlenen Makas, Nevrekop'a 2 kez yumruk attı. Aldığı yumruklarla yere yığılan Nevrekop, hareketsiz kaldı. Bilincini yitiren Nevrekop, çağırılan sağlık ekibince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülürken yolda kalbi durdu.

Doktorun müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Nevrekop, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaşam mücadelesi veren Nevrekop'un halen uyutulduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Arkadaşına şaka yaparken yoğun bakımlık oldu

Polis ekiplerinin olaydan sonra gözaltına aldığı Özkan Makas ise ifadesinde, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, Mehmet Ramiz Nevrekop ile çok iyi arkadaş olduklarını anlattı. Arkadaşının sağlık durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını polis merkezinde öğrenen Makas'ın zaman zaman gözyaşı dökerek, "Çok pişmanım. Bana gelip, şaka yaptı. Şakanın dozunu artırınca kendisini uyardım ama o şakalaşmayı sürdürünce bir anda sinirlendim ve vurdum. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi. Özkan Makas, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan şakalaşmayla başlayan ve Mehmet Ramiz Nevrekop'un hastanede yaşam mücadelesi vermesine neden olan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Özkan Makas'ın, Nevrekop'a yönelip bir süre konuşmasının ardından yumruk atması görülüyor. Nevrekop ise aldığı darbelerle yere yığılıp hareketsiz kalıyor. Makas ve çevredekiler, yerde hareketsiz kalan Nevrekop'u kendisine getirmek için bir süre müdahale ediyor.

Arkadaşına şaka yaparken yoğun bakımlık oldu

Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu - 3. Sayfa

Saraçlar Caddesi, Motosiklet, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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