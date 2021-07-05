Şair, yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
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Şair, yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Şair, yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önündeki çadırda 672 gündür evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret eden İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı, şair yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir, "Analar candır,...

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önündeki çadırda 672 gündür evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret eden İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı, şair yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir, "Analar candır, analar yüreklerimizin en güzel yaralarıdır. Burada da yaralı anneleri gördük" dedi.

Özdemir, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve 672 gündür evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti.

Ziyarette ailelere tek tek görüşen ve sorunlarını dinleyen Özdemir, ardından ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Buradaki annelerin gözyaşları bizim annelerimizin gözyaşlarıyla birdir"

2 yıldır annelerin ve babaların direnişine destek verdiklerini belirten Özdemir, "'Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar' demişler. Bir insan pir bile olsa anaya muhtaçmış. Analar candır, analar yüreklerimizin en güzel yaralarıdır. Burada da yaralı anneleri gördük. Bir evladı doğuran, emziren, büyüten ve besleyen annedir. Cennet Peygamber Efendimizin (SAV) dediği gibi, 'Annelerin ayakları altındadır' o yüzden bugün annelerin gözyaşlarına ortak olmaya çalıştık. Onların gözyaşları bizim annelerimizin gözyaşlarıyla birdir. Şehit annelerimizin gözyaşlarıyla burada evlatlarını terör kurban veren annelerin gözyaşlarıyla bir olduğuna ben inanıyorum. O yüzden bugün duygusal bir gün oldu benim içinde, unutamayacağım, not alacağım bir gün oldu. Devletimiz çok büyük, İnşallah burada bulunan aileler de evlatlarına kavuşacaklardır. Bu 2 yıldır burada bulunan direnişe ben destek veriyorum, bütün Türkiye ve Anadolu da destek veriyor. İnşallah bu direniş dualarla devam edecektir. Bizde onların yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Özdemir, ailelerle bir süre sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Şair, yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
Şair, yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
Şair, yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
Şair, yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
Şair, yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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