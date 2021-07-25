Şair, yazar ve sanatçılar Edebiyat Günleri'nde bir araya gelecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şair, yazar ve sanatçılar Edebiyat Günleri'nde bir araya gelecek

Şair, yazar ve sanatçılar Edebiyat Günleri'nde bir araya gelecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Kartal Belediyesi'nin organizasyonu ile 5 gün boyunca şair, yazar ve sanatçıları bir araya getirecek olan 'Edebiyat Günleri'nin yarın başlayacağı bildirildi.

Kartal Belediyesi'nin organizasyonu ile 5 gün boyunca şair, yazar ve sanatçıları bir araya getirecek olan 'Edebiyat Günleri'nin yarın başlayacağı bildirildi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Çağdaş Edebiyat Kültür Sanat Eğitim Derneği'nin düzenlediği Edebiyat Günleri, 26-30 Temmuz tarihleri arasında şair-yazar ve sanatçıları ağırlayacak. Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda gerçekleşecek olan ilk etkinliğin konukları; yazar Ayşe Övür ile eğitimci-şair-yazar Niyazi Yaşar olacak. "Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Edebiyatımızda Kadın" konusunun ele alınacağı program, saat 18.00'de başlayacak.

"EDEBİYATIN PENCERESİNDEN KADIN, SANAT VE İKTİDAR KONUŞULACAK

27 Temmuz Salı günü gerçekleşecek olan ikinci etkinlik ise Kartallı Kazım Meydanı'nda Hilal Karahan, W. Bahadır Bayrıl, Ali Günvar, Ayça Erdura, Nur Saka, Cevat Hikmet Erdem ve Dilruba Nuray Erenler'in katılımı ile saat 18.00'de yapılacak. Katılımcılar, "Edebiyatın Penceresinden Kadın, Sanat ve İktidar" adlı söyleşileri ile edebiyatseverler ile buluşacak.

"ŞİDDETE KARŞI BARIŞ DİLİ"

Esentepe Mehmet Ali Büklü Parkı ise, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de düzenlenecek olan etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kartal Belediyesi'nin çalışmaları ile geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan sosyal tesisi de içinde barındıran Mehmet Ali Büklü Parkı'nda edebiyatseverler; Av. Celal Ülgen, Elfin Tataroğlu, C. Hakkı Zariç, Nisa Leyla, Taner Sezgin, Olcay Kasımoğlu, İsmet Yalçın, Hüseyin Aslan, Ata Yiğiz, Çiya Andok, Ali Rıza Gelirli, Nur Saka, Raif Zor, Hayrettin Erenler, Metin Kaya, Niyazi Yaşar ve Cevat Hikmet Erdem'in eşlik edeceği "Şiddete Karşı Barış Dili" adlı söyleşiyi dinleyebilecek.

"TÜRKLER VE ŞİİRLER" KONUŞULACAK

Etkinliğin 5. gününde Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Meydanı; şair-sanatçı; İsmail Üstündağ, Birgün Tekin, Şenol Açınkaya, Aslan Seymen, Ulviye Altay Yetmez, Aliye Cana Özkeskin, Dilara Ersoy, Firdevs Darı, Fahri Selvi, Mehmet Şerif Kaplan, Efe, Emre Korkmaz, Duran Arlı, Yaşar Saban, Ayhan Akgül, Halil Müftüoğlu, Engin Gök ve Ayser Bektaş'ı ağırlayacak.  "Türkler ve Şiirler" konusunun ele alınacağı söyleşi, 29 Temmuz Perşembe günü 18.00'de gerçekleşecek.

SON PROGRAM YAKACIK BAYRAM DEMİRKOL PARKI'NDA YAPILACAK

Edebiyat Günleri'nin finali ise Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda yapılacak. 30 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de gerçekleşecek olan programda Sakine Düzce, Ayşegül Bayar Kaya ve Nalan Çelik "Sanatın Suç İmgesi" konusunda bir söyleşi gerçekleştirecek.

Sanat ile yoğrulmuş ve sanattan beslenen bir kültür oluşturmak adına Kartal'da gerçekleştirecekleri kültür sanat etkinliklerini artırarak, medeni bir toplumun olmazsa olmazı sanatın tüm dallarını Kartal'da yaşatacaklarını ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe sakinlerini Edebiyat Günleri'ne davet etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk
Magazin Buse Varol Hande Yener Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Jimmy Durmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şair, yazar ve sanatçılar Edebiyat Günleri'nde bir araya gelecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 11:22:49. #1.16#

title