Şair ve Yazarlar Evi'nde Okuma Şenliği

Altındağ Belediyesi tarafından Hamamarkası'na kazandırılan Şair ve Yazarlar Evi, ziyaretçilerinden tam not alıyor. Edebiyat dünyasına bambaşka bir soluk kazandıran Şair ve Yazarlar Evi, önemli etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı.



Türk Edebiyatı'nın nabzını tutan müze, kapılarını öğrencilere sonuna kadar açtı. Şair ve Yazarlar Evi, okuma alışkanlığı kazanılması için Bilim Sanat Merkezi ile birlikte 'Okuma Projesi'ni hayata geçirdi.



Altındağlı çocuklar kitaplara 'Tiryaki'



'Okuma Projesi' kapsamında önce okullar belirlendi. Daha sonra belirlenen bu okullardan yaklaşık 100 öğrenci, Şair ve Yazarlar Evi Müzesi'nin yolunu tuttu. Şair ve Yazar Mehmet Atilla Maraş ile birlikte müzeyi gezen lise ve üniversite öğrencileri, edebi sohbetlere tanıklık etti. 6 farklı yazara ait 6 eser arasından biri seçildi ve bu eser üzerinde çalışmalara başlandı. Seçilen ilk eser Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam'ı oldu.Söz konusu eser öğrencilerin her birine dağıtıldı. Baştan sona okunan eserin analizi yapıldıktan sonraUlucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi'nde okur-yazar buluşmaları gerçekleşecek. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma amacı taşıyan bu proje ile Altındağ Belediyesi, ilçedeki tüm okullara ulaşmak için girişimlere başladı.



"Başkan Tiryaki bir edebiyat sevdalısıdır"



Şair ve Yazarlar Evi'nin yöneticisi kendisi de şair ve yazar olan Mehmet Atilla Maraş, bu projenin önemi üzerinde durdu. Altındağ Belediyesi olarak okuyan bir nesil yetiştirmek istediklerinin altını çizen Maraş, toplumların ancak bu sayede muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağını söyledi. Atilla Maraş, bir edebiyat sevdalısı olan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye sonsuz teşekkür etti. - ANKARA