Şair Halil Soyuer vefatının 16'ncı yılında memleketi Havran'da anıldı

16.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:02

Şair Halil Soyuer, vefatının 16'ncı yılında memleketi Balıkesir'in Havran ilçesinde anıldı.

Belediye Kültür Merkezi'nde Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu tarafından hazırlanan anma programında öğrenciler, Soyuer'in Havran'daki hayatı ile ilgili canlandırma yaptı, şiirlerini seslendirdi.

İlçe Kaymakamı Şeref Aydın, anma programındaki konuşmasında, ilçe için büyük değer olan Halil Soyuer ile gurur duyduklarını belirterek, unutulmaması adına yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu da "Hedefimiz okuyan, düşünen, düşünce ve duygularını en güzel şekilde ifade edebilen, nitelikli sanatı ve sanatçıyı seven öğrenciler yetiştirmek. Öğrencilerimize bu konuda güveniyorum. Havran'ın bağrından koparak tüm Türkiye'ye mal olmuş büyük sanatkar Halil Soyuer'i vefatının 16'ncı yılında rahmetle anıyoruz." dedi.

Etkinlikte, Kaymakam Aydın ünlü şairin "Dağ Köyleri", İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdurrahman Beşbaş da "Gönder" isimli şiirini okudu.

Okul korosu da Güre Kültür Musiki ve Kültür Derneğinin saz sanatçıları eşliğinde müzik öğretmeni Mustafa İlhan Dikme yönetiminde şairin şiirlerinden bestelenen "Van Benim, İzmir Benim" ve "Sevgi Çiçekleri" adlı Türk Sanat Müziği şarkılarını seslendirdi. Öğrenci Zeynep Çakır ise yine güftesi şaire ait "Akşam Olur Gizli Gizli" adlı şarkıyı yorumladı.

Kaynak: AA