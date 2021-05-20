Şair Ali Şir Nevai, doğumunun 580. yılında Gazi Üniversitesinde düzenlenen sempozyumla anıldı

Gazi Üniversitesince "Mir Ali Şir Nevai ve Eserleri Sempozyumu" düzenlendi.

Gazi Üniversitesince "Mir Ali Şir Nevai ve Eserleri Sempozyumu" düzenlendi.

Şair ve devlet adamı Mir Ali Şir Nevai, doğumunun 580. yılında Türk coğrafyasında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu etkinlikler kapsamında Gazi Üniversitesi de "Mir Ali Şir Nevai ve Eserleri Sempozyumu" düzenledi.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, Özbekistan'ın dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in sıkı dost olduğunu belirten Yıldız, Ali Şir Nevai'nin bugünkü Özbekistan coğrafyasında yaşadığını ifade etti.

Nevai'nin 30 civarında eser bıraktığını, bunlardan en önemlisinin de Muhakemetü'l-Lugateyn olduğunu anlatan Yıldız, Nevai'nin o dönemde Türkçeyi ön plana çıkardığını vurguladı.

Yıldız, konuşmasını Ali Şir Nevai'nin bir şiirini okuyarak tamamladı.

"Ali Şir Nevai, Türk dilinin sultanı"

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev de Türkiye'nin, Özbekistan'ı bağımsızlık ilanı sonrasında ilk tanıyan ülkelerden olduğunu söyledi.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ebedi dostluk anlaşmasının 25. yıl dönümünün kutlandığını belirten Azamhocayev, "Kovid-19 salgını döneminde bize en çok yardımcı olan ülke Türkiye olmuştur. Türk hükümetine en derin şükranlarımı sunmak istiyorum." diye konuştu.

Ali Şir Nevai'yi "Türk dilinin sultanı" olarak nitelendiren Azamhocayev, Türkiye'nin, kütüphanelerinde bulunan Nevai'nin 300 el yazmasını Özbekistan'a takdim ettiğini, bunun çok kıymetli bir armağan olduğunu belirtti.

Sempozyumu düzenleyenlere teşekkür eden Azamhocayev, herkesi eylüldeki 30. bağımsızlık yıl dönümü kutlamalarına davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven