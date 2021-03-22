Şair Aksu'nun 3 kitabı okuyucularıyla buluştu

Şair Mehmet Aksu'nun Açık Kapı (Deneme), Dolunayda Yürümek (Şiir), Söz Yolağı ( Özlü Söz) isimli, Yankı Yayınlarında çıkan 3 kitabı geçtiğimiz hafta okuyucularıyla buluştu.

Yazın hayatına kattığı bir çok yol gösterici edebi çalışma ve çeşitli alanlarda düzenlediği konferanslar ile de okurlarının gerek basın gerekse sosyal medya platformları üzerinden çalışmalarını yakından takip ettiği Şair Aksu, Pandemi sürecinde de yazdığı üç eserini okuyucularıyla buluşturdu.

Çalışmalarından bahseden Şair Aksu, "Öncelikle tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu Pandemi sürecinden en kısa zamanda birbirimize sarılabildiğimiz mutlu sabahlara hep birlikte uyanmayı temenni ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını lütfen unutmayalım" dedi.

Aksu eserlerinden bahsederken şu ifadelere yer verdi;

"Şükürler olsun gözlerim açık gitmeyecek. Ötelerden besili zikrimi kalemimden damıttığım 3 kitabım birden seçkin kitapçılarda yerini aldı. Ömrümün kalanını da aynı istikametinde merkezine yakın kıldığından eyle ya Rab"

Memleketi Kahramanmaraş'tan başlayan Edebiyat Yoluna kendisine has açtığı çığırla katkıda bulunan Şair Aksu, "Asıl Edebiyat Yolu çıkış noktasının Dolunay olduğunu, kendisinin de o kapıda feyizle doldurduğu heybesine kattığı bu eserlerini nakşından lezzeti okuyucularıyla paylaştığını, gözlerim açık gitmeyecek dediği eserleri neslimize daim açık soframdır nasibi bol olsun inşallah" dedi.

Aynı zamanda Cezaevi Müdürü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Siyaset Bilim Uzmanı da olan Şair-Yazar Mehmet Aksu, "Rüzgarın savurduğu bulut güneşten kaçamaz, ihtiyacı olunan toprakla muhteşem kavuşmayı yaşamak varlık sebebidir. Dünyalık yaşam evrelerinde nefesin sonraki ana teslimiyet seyri ufkun açıldığı pencereden görünenden beslenir, rehber ışık bütün renk tonundan çıktısı olsa da kapının açıldığı sokak- yol gayret azmince ufkun lezzetinden haberdar eder" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı