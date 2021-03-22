Şair Aksu'nun 3 kitabı okuyucularıyla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şair Aksu'nun 3 kitabı okuyucularıyla buluştu

22.03.2021 09:16 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:27
Şair Aksu'nun 3 kitabı okuyucularıyla buluştu

Şair Mehmet Aksu'nun Açık Kapı (Deneme), Dolunayda Yürümek (Şiir), Söz Yolağı ( Özlü Söz) isimli, Yankı Yayınlarında çıkan 3 kitabı geçtiğimiz hafta okuyucularıyla buluştu.

Şair Mehmet Aksu'nun Açık Kapı (Deneme), Dolunayda Yürümek (Şiir), Söz Yolağı ( Özlü Söz) isimli, Yankı Yayınlarında çıkan 3 kitabı geçtiğimiz hafta okuyucularıyla buluştu.

Yazın hayatına kattığı bir çok yol gösterici edebi çalışma ve çeşitli alanlarda düzenlediği konferanslar ile de okurlarının gerek basın gerekse sosyal medya platformları üzerinden çalışmalarını yakından takip ettiği Şair Aksu, Pandemi sürecinde de yazdığı üç eserini okuyucularıyla buluşturdu.

Çalışmalarından bahseden Şair Aksu, "Öncelikle tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu Pandemi sürecinden en kısa zamanda birbirimize sarılabildiğimiz mutlu sabahlara hep birlikte uyanmayı temenni ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını lütfen unutmayalım" dedi.

Aksu eserlerinden bahsederken şu ifadelere yer verdi;

"Şükürler olsun gözlerim açık gitmeyecek. Ötelerden besili zikrimi kalemimden damıttığım 3 kitabım birden seçkin kitapçılarda yerini aldı. Ömrümün kalanını da aynı istikametinde merkezine yakın kıldığından eyle ya Rab"

Memleketi Kahramanmaraş'tan başlayan Edebiyat Yoluna kendisine has açtığı çığırla katkıda bulunan Şair Aksu, "Asıl Edebiyat Yolu çıkış noktasının Dolunay olduğunu, kendisinin de o kapıda feyizle doldurduğu heybesine kattığı bu eserlerini nakşından lezzeti okuyucularıyla paylaştığını, gözlerim açık gitmeyecek dediği eserleri neslimize daim açık soframdır nasibi bol olsun inşallah" dedi.

Aynı zamanda Cezaevi Müdürü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Siyaset Bilim Uzmanı da olan Şair-Yazar Mehmet Aksu, "Rüzgarın savurduğu bulut güneşten kaçamaz, ihtiyacı olunan toprakla muhteşem kavuşmayı yaşamak varlık sebebidir. Dünyalık yaşam evrelerinde nefesin sonraki ana teslimiyet seyri ufkun açıldığı pencereden görünenden beslenir, rehber ışık bütün renk tonundan çıktısı olsa da kapının açıldığı sokak- yol gayret azmince ufkun lezzetinden haberdar eder" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Fahrettin Koca Vladimir Putin Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Guy Ritchie Binnur Kaya Rasim Öztekin Seren Serengil
Spor Ali Koç Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şair Aksu'nun 3 kitabı okuyucularıyla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 09:31:47. #1.16#
title