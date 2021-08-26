Saints Row Reboot Gamescom Esnasında Resmen Duyuruldu
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Saints Row Reboot Gamescom Esnasında Resmen Duyuruldu

Saints Row Reboot Gamescom Esnasında Resmen Duyuruldu
SaveButonu - Haberler | Gamegar

Saints Row Reboot Gamescom

Saints Row serisinin yeni oyunu Gamescom'un açılış gününde görücüye çıktı.

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Saints Row serisinin uzun bir sürenin ardından oyuncularla buluşacak yeni oyunu Saints Row Reboot Gamescom sırasında ilk kez görücüye çıktı.

Oyun dünyasının en kendine has ve mizah seviyesi yüksek serilerinden olan Saints Row ilk oyunu ile karşımıza 2006 yılında çıkmıştı. Saints Row pek çok yan oyunun yanı sıra son olarak geçtiğimiz aylarda serinin en sevilen halkalarından olan üçüncü oyunun remastered sürümü Saints Row: The Third Remastered ile oyuncularla buluşmuştu. Bu remastered sürümünün haricinde ise seriye dair bir ana oyun görmeyeli tam sekiz yıl olmuştu ve oyuncular artık yeni bir ana oyunun özlemini çekiyorlardı.

Geçtiğimiz günlerde Saints Row'un resmi internet sitesinin güncellenmesi ile ana sayfaya eklenen 'reboot' yazan bir görsel tartışmaların fitilini ateşledi. Geoff Keighley de Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile Gamescom'da yeni bir Saints Row oyunu göreceğimizi doğrulamış oldu. Merakla beklenen yapım Gamescom'un açılış gününde geldi ve Saints Row Reboot Gamescom açılış gecesinde resmi olarak duyuruldu.

Yaklaşık olarak 4 dakika uzunluğunda bir fragman ile tanıtılmış olan yeni oyunun genel havası bizlere özlediğimiz Saints Row atmosferini sunacak. Mizahi dilinden hiçbir şey kaybetmemiş olduğu her halinden belli olan serinin yeni oyunu yine aksiyon konusunda da kantarın topuzunu kaçıracak. Ön sipariş süreci de başlamış olan oyun için belirtilen çıkış tarihi ise herhangi bir erteleme ile karşılaşılmadığı takdirde 25 Şubat 2022'de piyasada olacak.

Kaynak: SaveButonu

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