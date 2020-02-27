Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
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Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "şaibe". Peki, şayibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi yazılır? Şaibe ne demek?

27.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:12
Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?

Şaibe kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Şaibe TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, şayibe nasıl yazılır? Şaibe mi, şaibe mi? TDK'ya göre şaibe kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ŞAİBE NASIL YAZILIR? ŞAİBE Mİ, ŞAYİBE Mİ?

Şayibe: Yanlış

Şaibe: Doğru

TDK'YA GÖRE ŞAİBE NE DEMEK?

şaibe

(şa:ibe), Arapça şa?ibe

1. isim Art düşünce.

2. isim Hile.

3. isim Eksiklik, kusur, ayıp:

"Bizim efendinin indinde bundan büyük şaibe olamaz." - Ercüment Ekrem Talu

4. isim Kir, leke.

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