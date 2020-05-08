Sahurun önemi nedir? Sahur ne demek? İmsak ne zaman başlar? İmsak nedir? Sahurda ne kadar süre yeme içme devam edebilir? Sahur ve Ramazan haberi!
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Sahurun önemi nedir? Sahur ne demek? İmsak ne zaman başlar? İmsak nedir? Sahurda ne kadar süre yeme içme devam edebilir? Sahur ve Ramazan haberi!

Sahurun önemi nedir? Sahur ne demek? İmsak ne zaman başlar? İmsak nedir? Sahurda ne kadar süre yeme içme devam edebilir? Sahur ve Ramazan haberi!
08.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:14

Mübarek ramazan ayını idrak ediyoruz. Ramazan ayında insanlar tarafından en çok merak edilen sorulardan biri sahur nedir ve imsak nedir? Sahurda ne kadar süre yeme içme devam edebilir? merak edilen bu soruların yanıtları haberimizde.

Ramazan ayında yeryüzündeki tüm müslümanlar Allah'ın rızasını kazanma ve mübarek aydan bereket ve feyz almak için niyet edip oruç tutmakta. Ramazan ayı bütün inananlar için özel ve kıymetli bir zaman dilimidir. Ramazan ayında imsakta sahur yapılır ve oruca niyet edilir, iftar da ise oruç açılır. Her zaman olduğu gibi bu ramazanda en çok merak edilen sorulardan biri sahur nedir ve ne zamana kadar yeme içme devam eder? Bu soruların yanıtını sizler için haberimizde kaleme aldık.

SAHURUN DİNİ ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

Sahurun önemi nedir? Sahur ne demek? İmsak ne zaman başlar? İmsak nedir? Sahurda ne kadar süre yeme içme devam edebilir? Sahur ve Ramazan haberi!
İFTAR VE SAHUR

İMSAK NEDİR?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAR VE SAHURDA NE KADAR SÜRE YEME İÇME DEVAM EDEBİLİR?

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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