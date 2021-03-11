Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Diyanet - Sahursuz oruç tutulur mu?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşıyor ve milyonlarca Müslüman bir ay boyunca her gün oruç için sahura kalkarak niyetleniyor. Sahur, oruca başlamak niyetiyle imsak vakti uyanarak yemek yemeye denir. Peki, sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Diyanet - Sahursuz oruç tutulur mu?

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Bedeni ve nefsi disiplin etmeye odaklanma zamanı Ramazan'da oruca niyet etmeden önce sahura kalkılması gerekiyor. Peki sahur yapmadan oruç tutulur mu? Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir?

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Sahura kalkamamak oruç tutmamak için mazeret değildir.Sahura kalkamayan sabahleyin oruca niyetlenip oruca devam etmelidir. Ancak uzmanlar, sahursuz orucun sağlıksızlığına dikkat çekiyor.

SAHUR YEMEĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet'ten alınan bilgilere göre niyet, insanın yapacağı işin bilincinde olması demektir.

Niyet bütün ibadetlerde temel şarttır. Niyet edilmeden yapılan hiçbir ibadet geçerli değildir. Çünkü ibadet, kulun

Allah'n emri ile sırf O'nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yaptığı ameldir. İrade ve bilinç ise niyetsiz gerçekleşemez. Orucun esasını oluşturan, "günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak" işini âdet ya da perhizden ayıran şey niyettir.

Hz. Peygamber Efendimiz, "Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır" buyurmuştur. (Buhârî, "Bed'ülVahy",1)

Ramazan ayında ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir.

"Niyet", yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet denir. Oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçer.

Niyetin dil ile ifade edilmesi şart değildir. Fakat dil ile ifadesi menduptur.

"Vaktinde tutulan Ramazan orucu" ve "günü belirlenmiş nezir orucu" ile "mutlak nafile oruçlar" için, bunların ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek yeterlidir. Mesela, Ramazan orucu tutacak olan bir kimse, "Allah için oruç tutmaya niyet ettim" demekle veya içinden geçirmekle niyet etmiş olur. Diğer oruçlar da böyledir.

Şafiî mezhebine göre, böyle niyet ancak, nafile oruçlar için geçerli olur. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir. Mesela Ramazan orucuna niyet ettim" yahut "kazaya kalan falan orucuma niyet ettim", "adadığım orucu tutmaya niyet ettim", "kefaret orucumu tutmaya niyet ettim" şeklinde, tutulacak orucu açıkça belirtmek gerekir. (irâzî, II, 600–601)