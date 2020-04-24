Sahur duası nedir, nasıl yapılmalı? Sahur nedir? Sahur yemeğinin önemi
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Sahur duası nedir, nasıl yapılmalı? Sahur nedir? Sahur yemeğinin önemi

On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi ve milyonlarca Müslüman ilk oruç için sahura kalkarak niyetlendi. Peki, sahur nedir, imsak vakti nedir? İmsak vakti ile başlayan oruç, iftar saati ile son bulur. Sahur duası nasıl yapılır?

24.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:29
Sahur duası nedir, nasıl yapılmalı? Sahur nedir? Sahur yemeğinin önemi

Ramazan ayında, farz olan oruç ibadetini yerine getirmak amacıyla imsak vakti ile kalkılarak sahur yapılır. Sahur yemeği önemi nedir? Her şeyin sahibi Allah (c.c.)'a şükürler ve dualar edilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. O nedenle sahurun İslamiyette öenmli bir yeri vardır. İşte, sahur duası ve Peygamber efendimizin (s.a.v) sahur duası...

SAHUR DUASI NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Gün boyu oruç tutacak Müminlerin imsak vakti kalkarak oruç için niyetlenmeden önce sahur yemeği yemesi uygun görülmüştür. Sahur vakti Allah'ın (c.c.) verdiklerine şükür etmek maksadıyla dualar edilir. Sahur yapıldıktan sonra Kadir Sûresi okunur. Ardından şu dua okunur:

"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."

"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."

PEYGAMBERİMİZİN SAHUR DUASI VE TÜRKÇE MANASI

Peygamber Efendimiz'in sahurda okuduğu bir dua şu şekildedir:

"Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle Amin.

"Oruçların daha da anlamlı hale gelmesi için edilen sahur duası Arapça sözlerle de ifade edilebilir: "Allahümme inni es'elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey'in en tağfirali"

Meali: Allah'ım! Her şeyi kuşatan her şeyi içine alan o geniş rahmetinle beni bağışlamanı diliyor ve benim günahlarımı, hata ve kusurlarımı affetmeni istiyorum.

Sahur duası Türkçe sözleri: "Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar."Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu benzer biçimde ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; kabahatimi bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey kabahatleri affeden Rabbim! Allah'ım! ''Bu günde emrini icra etmek için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel keyfini bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretlisi."

SAHUR NEDİR?

Halk arasında "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. ''Sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahur, oruca başlamak niyetiyle imsak vakti uyanarak bir şeyler yemeye denir.

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).

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