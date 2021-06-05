Sahtesi, gerçek polise yakalandı
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Sahtesi, gerçek polise yakalandı

Sahtesi, gerçek polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin üst araması yaptığı şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve sahte polis kokartı çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin üst araması yaptığı şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve sahte polis kokartı çıktı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri cadde üzerinde devriye atarken, yaya olarak gezen bir şahıstan şüphelendiler. Şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ve sahte polis kokartı çıktı. Kendini polis olarak tanıttığı öğrenilen yabancı uyruklu Amir S. (19) gözaltına alındı. Şüpheli gözaltına alındığı sırada basın mensuplarının sorusuna, "Polis kimliği değil o abi" diyerek cevapladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Sahtesi, gerçek polise yakalandı
Sahtesi, gerçek polise yakalandı
Sahtesi, gerçek polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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