Sahte savcı küfredince her şey ortaya çıktı
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Sahte savcı küfredince her şey ortaya çıktı

06.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:23

Sivas'ta dolandırılmak üzere olan bir muhtar, sahte savcının kendisine küfretmesiyle gerçeği anladı.

Sivas'ta dolandırılmak üzere olan bir muhtar, sahte savcının kendisine küfretmesiyle gerçeği anladı.

Edinilen bilgilere göre, Yıldızeli ilçesi Bakırcıoğlu köyü muhtarı Mustafa Bozkurt'u arayan şahıslar kendilerini jandarma ve savcı olarak tanıttı. Sahte savcı ve jandarma, muhtara hesap bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini ve bankada bulunan paralarını çekmesi gerektiğini söylediler. Dolandırıcıların tuzağına düşen muhtar, 35 kilometre uzaklıkta bulunan köyünden gelerek kent merkezinde banka hesabından parayı çekti. Hesabından 15 bin TL parayı çeken muhtar, sahte savcının kendisine küfretmesi üzerine dolandırılmak üzere olduğunu anladı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine dolandırıcı şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Sen savcıya karşı mı çıkıyorsun deyip bana küfür etti"

Sahte savcının kendisine küfür etmesiyle dolandırılmak üzere olduğunu fark ettiğini belirten Mustafa Bozkurt, "Bana bir üç kağıtçının banka hesaplarıma girdiğini söylediler. Bankadan acil paranı çek diye beni aradılar. Bana tanıdığım birkaç muhtarı söylediler ve ben inandım. Bankada üzerine bulunan hesaplardaki parayı çek dediler. Savcı olduğunu söyleyen kişi bana küfür etti. Sen savcıya karşı mı çıkıyorsun deyip bana küfür etti. Küfür edince ben de anladım" dedi. - SİVAS

Sahte savcı küfredince her şey ortaya çıktı
Sahte savcı küfredince her şey ortaya çıktı
Sahte savcı küfredince her şey ortaya çıktı
Sahte savcı küfredince her şey ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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