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Sahte Rihanna Karaköy'de ortalığı karıştırdı! Fotoğraf çektirmek isteyenler birbirleriyle yarıştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Sahte Rihanna Karaköy'de ortalığı karıştırdı! Fotoğraf çektirmek isteyenler birbirleriyle yarıştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya ikizi kadar benzeyen genç kadın, İstanbul'da gittiği mekanda izdihama neden oldu. Mekana Rihanna'nın geldiğini düşünen onlarca vatandaş, fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Önceki akşam Karaköy'deki bir mekanda Rihanna izdihamı yaşandı. Barbadoslu şarkıcıya ikizi kadar benzeyen kadın, gittiği mekanda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İKİZİ KADAR BENZİYOR

Mekana gelen kişinin Rihanna olduğunu düşünen vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Söz konusu şahsın Rihanna olmadığı kısa sürede anlaşılırken kadının dünyaca ünlü şarkıcıya benzerliği herkesi şaşkına çevirdi.

DÖVMELERİ BİLE AYNI

Yüz hatlarında saç şekline kadar şarkıcıya benzeyen genç kadının elinin üstünde de Rihanna'nın dövmesinden bulunuyor. Mekanda yaşanan yoğun ilginin görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sahte Rihanna Karaköy'ü birbirine kattı! Fotoğraf çektirmek isteyenler birbiriyle yarıştı

Sahte Rihanna Karaköy'ü birbirine kattı! Fotoğraf çektirmek isteyenler birbiriyle yarıştı

Sahte Rihanna Karaköy'ü birbirine kattı! Fotoğraf çektirmek isteyenler birbiriyle yarıştı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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