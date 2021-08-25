Eski eşler arasında sular durulmuyor! Nagehan Kaşıkçı, Necati Şaşmaz'ın iddiasını yalanladı
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Eski eşler arasında sular durulmuyor! Nagehan Kaşıkçı, Necati Şaşmaz'ın iddiasını yalanladı

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Nagehan Kaşıkçı, Necati Şaşmaz'ın iddiasını yalanladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nagehan Kaşıkçı, eski eşi Necati Şaşmaz'ın boşanma sürecinde mahkemeye sahte rapor sundu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Kaşıkçı açıklamada, "Bahsi geçen 'sahte rapor' iddiası tamamen gerçek dışı olup, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Çocuğumun tarikat oluşumu nedeniyle uğradığı psikolojik zararlar, raporların tamamında çok açık bir şekilde ifade edilmiştir" dedi.

Nagehan Kaşıkçı eski eşi, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın sahte rapor sundu iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nagehan Kaşıkçı açıklamada, "Dün itibariyle basında çıkan, şahsımı ve çocuklarımı ilgilendiren asılsız haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duydum. Medyada bahsi geçen 'sahte rapor' iddiası tamamen gerçek dışı olup, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Nitekim bizzat mahkemenin talebi üzerine Anadolu Adliyesi Adli Destek Birimi psikolog ve pedagog uzman heyeti, Adli Tıp Kurumu ve Marmara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzman hekimleri tarafından tanzim edilen üç ayrı rapor, sahte olduğu iddia edilen rapor ile tamamen aynı doğrultudadır. Çocuğumun tarikat oluşumu nedeniyle uğradığı psikolojik zararlar, raporların tamamında çok açık bir şekilde ifade edilmiştir" dedi.

Kaşıkçı, "Dolayısıyla ileri sürülen sahte rapor iddiası, bahsi geçen kurum ve hekimlere saygısızca yöneltilmiş iftiradan öteye geçememektedir. Çocuklarımın babasının kendi kusurlarını kamufle etmek amacıyla mesleğini dürüstçe icra eden hekimlere ithamda bulunmak yerine çocuklarının sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri için çaba sarf etmesi en büyük temennimdir. Bu konuda anneleri olarak her türlü gayreti gösterdiğimi, çocuklarımın pedagojik tedavi süreçlerini titizlikle takip ettiğimi bildirmek isterim. Son olarak çocuklarımın babasının da mensubu olduğu, dini ve ahlaki değerlere tamamen aykırı tarikat kisvesi altındaki bu oluşumdan çocuklarımı korumak ve uzak tutmak adına hukuki mücadelemi sürdürdüğümü ve sürdüreceğimi de kamuoyuna saygılarımla bildiririm" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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