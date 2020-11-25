Sahte 'peygamber' davasında tüm sanıklar tahliye edildi
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Sahte 'peygamber' davasında tüm sanıklar tahliye edildi

25.11.2020 13:19 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:26
Sahte 'peygamber' davasında tüm sanıklar tahliye edildi

KOCAELİ'de kendini 'peygamber' olarak tanıttığı, 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı öne sürülen Şaban Özdil ile birlikte 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan yargılanan 9 kişi tahliye edildi.

KOCAELİ'de kendini 'peygamber' olarak tanıttığı, 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı öne sürülen Şaban Özdil ile birlikte 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan yargılanan 9 kişi tahliye edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' yapıldığı şikayeti üzerine, "Rafet Efendi" olarak bilinen Şaban Özdil ile ilgili 2019 yılında soruşturma başlatılmıştı. 'Peygamber' olduğunu iddia eden Şaban Özdil'in, kendisine inananlardan yazlık, ev, otomobil ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaadinde bulunduğu belirlenmişti. Hac ibadetini kabul etmediği, kendisine inananlara namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öne sürülen Şaban Özdil'in kendisiyle görüşmek isteyenlerden ise 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı iddia edilmişti. Özdil'in ayrıca kendisine para vermek istemeyenleri cehennem azabı ile korkutarak, bağış yapmaya zorladığı ortaya çıkmıştı.

YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİToplam 10 müşteki ve 26 mağdurun tespit edildiği dosya kapsamında, geçen yıl Ekim ayında düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Şaban Özdil ile birlikte 9 kişi tutuklanmış, 6 kişinin ise tutuksuz olarak yargılanmasına karar verilmişti. 'Rafet Efendi Tarikatı' olarak bilinen tarikat üyelerinin yargılanmasına bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu olan Şaban Özdil ve diğer 8 sanık SEGBİS sistemi ile cezaevinden katılırken, tutuksuz sanıklardan B.Ş., Y.Y., M.G. ve S.S. ile sanık avukatları salonda hazır bulundu.

AVUKATLARI TAHLİYE İSTEDİDuruşmanın başlangıcında mağdur ve müştekilerden gelen dilekçe ve başvurular kayda geçirildi. İfadesi alınmayan B.C.A. ve C.F. isimli mağdurların ifadeleri alındı. İki mağdurun da ifadesinin alınmasının ardından sanıklara söz verildi. Dosya kapsamında yargılanan 9 tutuklu sanığın tamamı 14 aydır tutuklu bulunduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Daha sonra savunmalarını gerçekleştiren sanık avukatları da mağdurların birçoğunun mağduriyetlerinin giderildiğini ve şikayetlerini geri çektiklerini belirterek müvekkillerinin tahliye edilmesini talep etti.TÜM SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİMahkeme heyeti, dosya kapsamında ifadeleri alınan mağdur ve müştekilerin birçoğunun şikayetlerini geri çekmesi, bir kısım mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi, dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış olması nedeniyle sanıkların delilleri karartamayacağı gibi sebepler göz önüne alınarak Şaban Özdil ile birlikte tutuklu bulunan 9 sanığın tamamının tahliyesine karar verdi.

Sahte 'peygamber' davasında tüm sanıklar tahliye edildi
Sahte 'peygamber' davasında tüm sanıklar tahliye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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