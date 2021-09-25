Sahte konteyner satarak vurgun yapanlara operasyon: 9 tutuklu - Haberler
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Sahte konteyner satarak vurgun yapanlara operasyon: 9 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sahte konteyner satarak vurgun yapanlara operasyon: 9 tutuklu Kocaeli'de internet üzerinden düşük fiyatlı konteyner ilanları yayınlayarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilerek gözaltına alınan 9 şahıs, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Sahte konteyner satarak vurgun yapanlara operasyon: 9 tutuklu

KOCAELİ - Kocaeli'de internet üzerinden düşük fiyatlı konteyner ilanları yayınlayarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilerek gözaltına alınan 9 şahıs, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de internet üzerinden konteyner almak isterken dolandırılan vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından internet üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şahıslara yönelik Kocaeli merkezli İstanbul ve Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda düşük fiyatlı konteyner ilanı yayınlayarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 9 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte konteyner satarak vurgun yapanlara operasyon: 9 tutuklu

Sahte konteyner satarak vurgun yapanlara operasyon: 9 tutuklu

Sahte konteyner satarak vurgun yapanlara operasyon: 9 tutuklu

Sahte konteyner satarak vurgun yapanlara operasyon: 9 tutuklu
İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sahte konteyner satarak vurgun yapanlara operasyon: 9 tutuklu - Haberler
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