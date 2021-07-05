Sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi Sahte içkiye bir kurban daha Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde can alan sahte içki kabusunda ölenlerin sayısı 10'yükseldi.

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Sahte içkiye bir kurban daha

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde can alan sahte içki kabusunda ölenlerin sayısı 10'yükseldi.

24 Haziran 2021 tarihinde 4 kişinin hastaneye başvurması ile ortaya çıkan sahte içki kabusunda Hasan Nişancı'nın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi ile sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 10 oldu. Daha önce biri yabancı uyruklu olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirmişti. Sahte içki kabusunda şimdiye kadar Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin hayatını kaybetmişti. Hasan Nişancı'nın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi ile ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin