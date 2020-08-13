Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
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Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu

Instagram hesabından mayolu pozunu paylaşan Gülben Ergen, fake hesabından kendi fotoğrafına övgü dolu bir yorum yapmak isterken kişisel hesabından yapınca alay konusu oldu.

13.08.2020 13:52 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:06

Şimdilerde tatil yapan ve sık sık paylaşımlar yapan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından mayolu bir pozunu paylaştı. Sahte hesaba geçmeyi unutan Gülben Ergen, kendi profilinden fotoğrafına yorum yapınca sosyal medyada alay konusu oldu.

SAHTE HESABINA GEÇMEYİ UNUTTU

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Ergen, mavi mayo ve pareolu bu pozunu "İnsanın kendiyle barışık olması, mutluluğun şifresi" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Sahte hesaba geçmeyi unutan Gülben Ergen, kendi profilinden fotoğrafına "Can kadın" yorumunu yapınca alay konusu oldu. Durumu fark eden takipçileri Ergen'e, "İnsan kendini sevmeli tabi", "Hiç bozuntuya vermiyorsun" ve "Fake (sahte) hesaptan yazacaktın sanırım" şeklinde yorumlar yaptı.

DEMET'TEN YORUM GECİKMEDİ

Ergen'in kısa sürede alay konusu olduğu fotoğrafına bir yorum da Demet Akalın'dan geldi. Akalın "Marka olmak budur" derken Ergen de "Satır satır takip edilmek... İlmek ilmek oya işler gibi ensemde yaşamak" yazarak espri yaptı.

Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Haber Yorumları (1)
KABIZ MEMED: Zaten Geleceğimiz Sonuç Bu Olacak . KENDŞN ÖAL, KENDŞN GELDİĞİMİZ SONUÇ .. KENDİN ÇAL , KENDİN OYNA . MAŞALLAH .
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 14:12:23. #1.14#
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