Sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheliden 1'i yakalandı
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Sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheliden 1'i yakalandı

Sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheliden 1'i yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde bir kuyumcudan sahte dolar ile alışveriş yapan ve bir miktar doları da Türk Lirası olarak bozduran 3 şüpheliden 1'i yakalandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde bir kuyumcudan sahte dolar ile alışveriş yapan ve bir miktar doları da Türk Lirası olarak bozduran 3 şüpheliden 1'i yakalandı. Üzerinde çok sayıda sahte dolar ile nakit TL. ele geçirilen ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan kişi yakalanırken, 1'i kadın 2 kişinin yakalanması için soruşturma sürdürülüyor.

Olay, Göksu Mahallesi Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı'nda bulunan kuyumcuda meydana geldi. Kayhan K. isimli kuyumcuya gelen Mevlüde K. (26) ve Ayşenur G. (23) bir miktar dolar ile altın alışverişi yaparken aynı zamanda dolar karşılığında Türk Lirası olarak para aldı. Alışverişi tamamlayan 2 şüpheli, işyeri yakınında kendilerini otomobilde bekleyen kişi ile bölgeden uzaklaştı. Müşteriler ayrıldıktan sonra dolarları inceleyen Kayhan K., paraların içerisinde 8 tane 50 doların sahte olduğunu ve 1 tane gerçek 100 doların bulunduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İZLENEREK ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ SAPTANDIİhbar üzerine kuyumcuya gelen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemede şüphelilerin otomobille kaçtığını belirledi. Plaka üzerinden otomobilin Aykan Ü.'ye (25) ait olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonrası çok sayıda dolandırıcılık, parada sahtecilik ve güveni kötüye kullanma suçlarından kaydı bulunan Aykan Ü., Karabağlar ilçesi Esentepe Mahallesi 48/6 sokak üzerinde otomobilin içerisinde yakaladı.Cumhuriyet Savcısı kararıyla otomobil içerisinde yapılan aramada sahte oldukları anlaşılan 282 adet 50 dolar, 6 adet 100 dolar olmak üzere toplam 14 bin 700 dolar, ayrıca 5 bin 345 lira nakit para, 2 tam altın, 2 yarım altın, 0.40 gram esrar, 3 ecstasy hap ele geçirilidi. Gözaltına alınan Aykan Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, sahte paralarla alışveriş yapan ve kimlikleri belirlenen Mevlüde K. ile Ayşenur G.'nin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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