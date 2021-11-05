Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 şüpheli yakalandı (2) - Haberler
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Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 şüpheli yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 şüpheli yakalandı (2)

16 KİŞİ TUTUKLANDIKayseri merkezli 22 ilde 68 kişiyi dolandıran çeteye yönelik düzenlenen 'Temiz Sayfa' operasyonunda gözaltına alınan çete lideri ve 15 üyesi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYSERİ (DHA) - 16 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri merkezli 22 ilde 68 kişiyi dolandıran çeteye yönelik düzenlenen 'Temiz Sayfa' operasyonunda gözaltına alınan çete lideri ve 15 üyesi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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