Eskişehir'de, sahte basın kartı taşıyan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelilerle yaşanan kovalamacanın ardından araç durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, para karşılığı kent dışından temin edildiği belirlenen 5 adet sahte basın kartı, 2 adet basın trafik kartı ile 3 adet polis frekansı yüklenmiş telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.Y, O.K, R.Y. ile M.B.M. Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından salıverildi.

Kaynak: AA