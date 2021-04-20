Sahte avukat, 'avukat' olarak girdiği duruşmada gözaltına alındı
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Sahte avukat, 'avukat' olarak girdiği duruşmada gözaltına alındı

Sahte avukat, 'avukat' olarak girdiği duruşmada gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin merkez ve Mazıdağı ilçesinde kendini avukat olarak tanıtan şahıs avukat olarak girdiği duruşmada tutuklandı.

Mardin merkez ve Mazıdağı ilçesinde kendini avukat olarak tanıtan şahıs avukat olarak girdiği duruşmada tutuklandı.

Edinen bilgilere göre, Muş'un Varto ilçesinden Mardin'in Mazıdağı ilçesine gelen Abdurrahman B. isimli şahıs, avukat olan bir kişinin ismini kullanarak ilçede kendini avukat olarak tanıtıp, mağduriyetlerini tespit ettiği kişilerle ilişkilendi. Daha sonra Mardin Asliye Ceza Mahkemesi salonuna cübbesi ile giren Abdurrahman B. duruşma sırasında fark edilerek gözaltına alındı.

Daha önce kendini doktor olarak da tanıtıp, vatandaşları dolandıran Abdurrahman B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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