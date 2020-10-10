Sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

İZMİR'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 18 kişiden 3'ü daha hayatını kaybetti.

İZMİR'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 18 kişiden 3'ü daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Öte yandan, 4 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 18 kişiden, 3 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Maya ve Aydın Göksoy ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Adem Güneş(64) olduğu öğrenildi. Hasan Çetinesen dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öte yandan sahte alkol içtikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırılan kişilerden 2'si taburcu olurken, 4 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK