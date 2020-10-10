Sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

10.10.2020 07:51 | Son Güncelleme: 10.10.2020 08:47

İZMİR'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 18 kişiden 3'ü daha hayatını kaybetti.

İZMİR'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 18 kişiden 3'ü daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Öte yandan, 4 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 18 kişiden, 3 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Maya ve Aydın Göksoy ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Adem Güneş(64) olduğu öğrenildi. Hasan Çetinesen dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öte yandan sahte alkol içtikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırılan kişilerden 2'si taburcu olurken, 4 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.


Sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mehmet Muş Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Özer Şehrazat Cansu Dere Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Manuel Fernandes Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Hatay Rusya Belen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 08:46:47. #1.15#
title