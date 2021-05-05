Sahrap Soysal kaç yaşında? Sahrap Soysal kimdir?

Türk yemek uzmanı ve yazar olan Sahrap Soysal'ı katıldığı ve sunduğu çeşitli programlardan tanıyoruz. Çıktığı programlarda yaptığı yemeklerle ve verdiği bilgilerle tanınan Sahrap Soysal'ın yaşı, hayatı merak ediliyor. Peki, Sahrap Soysal kaç yaşında? Sahrap Soysal kimdir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk yemek uzmanı ve yazar olan Sahrap Soysal'ı katıldığı ve sunduğu çeşitli programlardan tanıyoruz. Çıktığı programlarda yaptığı yemeklerle ve verdiği bilgilerle tanınan Sahrap Soysal'ın yaşı, hayatı merak ediliyor. Peki, Sahrap Soysal kaç yaşında? Sahrap Soysal kimdir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAHRAP SOYSAL KAÇ YAŞINDA?

Sahrap Soysal, 1959 doğumlu olup 62 yaşındadır.

SAHRAP SOYSAL KİMDİR?

Sahrap Soysal, 10 Kasım 1959'da Gümüşhane'de doğan Türk yemek uzmanı ve yazardır.

1983'te ODTÜ'yü bitirmiştir. Uzun yıllar çeşitli sektörlerde yöneticilik yapmıştır. 2000-2003 yılları arasında Kanal D'de Mutfakta Keyif adlı programı sunmuştur. 2003 yılında yayınlanan Bir Yemek Masalı kitabı 2004'te İsveç'te Gourmand Best Local Cookbook in The World ödülüne layık görülmüştür.2004 yılından beri Hürriyet Gazetesi Kelebek ekinde Bir Yemek Masalı isimli köşede yazmaktadır. Milliyet, Posta, gibi çeşitli gazete ve dergilere ekler hazırlamış, yemek kültür makaleleri yazmıştır.

2005'te Anne Ben Acıktım isimli çocuk yemek kitabı, 2006 yılında Sevgilim Akşama Ne Pişirdin, 2007'de Unesco'nun ilan ettiği Mevlana yılı dolayısıyla Derviş Sofraları, 2011 yılında Her Eve Lazım Salata ve Mezeler, 2012'de de Kalaylı Kaplarda Alaylı Yemekler isimli kitapları yayınlanmıştır. Derviş Sofraları kitabıyla 2008 Frankfurt Kitap Fuarı'nda Best Historical Cuisine ödülünü almıştır.

Kanal D'de hafta içi her gün Lezzetli Mutfaklar programını sunmuştur. Ardından Star TV'de Melek Baykal'ın kendi adı ile yayınlanan programında çalışmış program tatile girdiğinde ise yine aynı kanalda Sahrap'la Ramazan Sofrası adlı programın sunuculuğunu üstlenmiştir.

Sahrap Soysal evli ve üç çocuk annesidir.

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