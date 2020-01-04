Sahra Şaş kimdir? Sahra Şaş nereli, kaç yaşında?

04.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:59

Sahra Şaş biyografisi. Oyunculuk konusunda başarılara imza atan genç yetenek Sahra Şaş, İstanbul doğumlu. At binme ve kılış kullanma konusunda da oldukça başarılı. Sahra Şaş hayatı.

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

Şaş, 14 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Kürt kökenli ve Kürtçeyi çok iyi derecede konuşuyor. At binme ve kılıç kullanma gibi yeteneklere de sahip olan oyuncu, hayali olan oyunculuk adına eğitimler aldı.

Sahra Şaş oyunculuk kariyerine 2013 yılında ATV'de yayınlanan Tatar Ramazan dizisiyle adım attı. 2014 yılında Adını Kalbime Yazdım, 2015 yılında Aşkı Dili Yok dizisinde rol aldı.

KADIN DİZİSİYLE TANINDI

2015 yılında Kösem Sultan dizisinde Dilber, 2017'de Çoban Yıldızı dizisinde Rüveyda, 2017 yılından bu yana da Kadın dizisinde Berşan rolüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Öte yandan 2018 yapımı Martı filminde Mediha'yı canlandırdı. FOX ekranlarında seyirciyle buluşan Bizim Hikaye'de de Çiçek'e can verdi.

Sahra Şaş'ın boyu 165 cm uzunluğunda, 55 kg ağırlığındadır.