Sahnede Flüt Çalan Genç Kıza Sürpriz Evlenme Teklifi

Bilecik'te, bir koroda flüt çalan genç kız, erkek arkadaşının sahnede sürpriz evlenme teklifi karşısında duygusal anlar yaşadı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan "Gençleşen Türküler Türk Halk Müziği Korosu"nda flüt çalan Elif Korkmaz'ın erkek arkadaşı Sait İbili, genç kıza uzun süredir planladığı evlilik teklifini sahnede yaptı.

Koronun konseri sırasında sahneye gelen iki kız çocuğu, Elif Korkmaz'ın başına gül yaprakları döktü. Bu sırada seyircilerin arasında oturan Sait İbili, elinde çiçekle kız arkadaşının yanına gelerek evlenme teklif etti.

Bir anda ne olduğunu anlamayan ve duygusal anlar yaşayan genç kız, arkadaşının teklifini kabul edince seyircilerden büyük alkış aldı.

AA muhabirine açıklama yapan Sait İbili, yazdan bu yana birlikte olduklarını belirterek, "Bu planı uzun süre düşündüm. Duygularım çok büyük anlatamam." dedi.

Aldığı teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Elif Korkmaz da "Böyle bir şey bekliyordum ama burada beklemiyordum. Benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Bu şekilde yapacağı aklıma bile gelmezdi." şeklinde konuştu.