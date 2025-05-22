SAHİPSİZLER GELECEK BÖLÜM FRAGMANI İZLE! STAR TV ekranı ile Sahipsizler 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 24. bölümde neler oldu?

STAR TV'nin sevilen dizisi, Sahipsizler 24. bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 25. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu? Sahipsizler dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Sahipsizler dizisinin yeni bölümüne ilişkin merak edilenler…

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN 24.BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aşiret geleneklerine bağlı kalan Pervin, Alaz ailesinin soyunun sürmesi için Devran'a çocuk sahibi olması yönündeki baskısını artırır. Ancak Azize, bu konuda kararın sadece kendisine ait olduğunu vurgular ve doğru zamanı beklemeden adım atmayı reddeder.

SAHİPSİZLER GELECEK BÖLÜM FRAGMANI

Öte yandan Fırat, Pervin'in Devran'ı Meryem ile evlendirmek istediğini öğrenince öfkesine hâkim olamaz. Bu gelişme yaşanırken, Yusuf ile Zeliha'nın ilişkisi gittikçe yıpranır ve nihayetinde ikili yollarını ayırmak zorunda kalır. Bu ayrılık özellikle Haşmet ve Remziye için sevindirici bir gelişme olur. Ailesinden gelen baskılar nedeniyle çıkmaza giren Devran, duygularına hâkim olamaz ve Azize ile aralarındaki krizi derinleştirecek bir hamle yapar. Aynı zamanda istemediği bir evliliğe sürüklenen Devran, Meryem'le nikâh masasına doğru yaklaşırken Azize, son bir umutla nikâh törenine müdahale eder.