Sahipsizler Devran ölüyor mu? Devran diziden ayrılacak mı?

Star TV'nin dikkat çeken yapımlarından biri olan Sahipsizler dizisi, son bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dizi severlerin en çok merak ettiği sorulardan biri ise Sahipsizler Devran ölüyor mu? Dizide yaşanan gelişmeler bu sorunun gündeme taşınmasına neden oldu. Peki, Sahipsizler Devran ölüyor mu?

SAHİPSİZLER DEVRAN ÖLÜYOR MU?

Devran karakterine hayat veren Burak Berkay Akgül, dizideki etkileyici oyunculuğu ve güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

DEVRAN DİZİDEN AYRILACAK MI?

Sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncunun, karakterinin geleceğiyle ilgili herhangi bir ayrılık haberi bulunmuyor.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Samet'in kalbinde ortaya çıkan sorun, kardeşlerini derinden üzer. İyileşebilmesi için bir an önce ameliyat olması gerekmektedir. Ancak ameliyat masrafının yüksek olması, tüm aileyi ve çevresini seferber olmaya mecbur bırakır. Kardeşler, Cevdet, Yusuf ve mahalle halkı gerekli parayı bulmak için ellerinden geleni yapar.

Azize, annesinden yadigâr kalan bileziği satmaya karar verir. Fidan ise Kerem'in annesi Güliz'den duyduğu tuhaf bir kehaneti, Samet'in hastalığıyla ilişkilendirir ve büyük bir kaygı duyar.

Bu sırada Fırat'ın gelişi ve talepleri, Alaz ailesinde krizin daha da büyümesine neden olur. Fırat, Devran'a ait olan her şeyi almakta kararlıdır.

Ameliyata alınan Samet için kaygı dolu bekleyiş sürerken, yaşanan beklenmedik olumsuz bir gelişme herkesi derinden sarsar.