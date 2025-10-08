Sahipsizler 33. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Bir gecede anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin dramatik öyküsünü anlatan Sahipsizler, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) yaşam mücadelelerine odaklanıyor. Her biri kendi acısıyla yüzleşirken, aile bağlarının gücünü korumaya çalışan kardeşler, tüm zorluklara rağmen yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. Peki, Sahipsizler 33. bölüm tek parça izleme bağlantısı paylaşıldı mı?

Bir gecede anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin; Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım'ın yaşadığı acı dolu serüven, Sahipsizler dizisinin merkezinde yer alıyor. Hayatta kalmak ve birbirlerine tutunmak için verdikleri mücadele, izleyiciye duygusal anlar yaşatıyor.

Hikâye İstanbul'da geçse de olayların temeli, anne ve babaları Bala ile Rıfat'ın yıllar önce Mardin'de başlayan imkânsız aşkına dayanıyor. Yetimhaneden sonra Cevdet Baba tarafından büyütülen Rıfat, Bala'nın köyüne öğretmen olarak atandığında yolları kesişir. Birbirlerine ilk bakışta âşık olurlar; ancak Mardin'in zengin iş insanlarından Nedim Uzunkaya'nın oğlu Yavuz, Bala'ya saplantılı bir aşk beslemektedir. Bala'yı kaçırarak esir eden Yavuz'un zulmü, Bala'nın bebeği doğduğunda daha da artar.

Rıfat, Bala'dan asla vazgeçmez ve Bala, kucağındaki çocuğuyla birlikte Rıfat'a kaçar. Fakat kaçış yolunda yaşanan kaza her şeyi değiştirir. Kimliklerini olay yerinde bırakan çift, öldü sanılarak gözlerden uzak bir ormanda yeni bir yaşam kurar. Aşk ve umutla inşa ettikleri küçük kulübeleri, çocuklarıyla birlikte bir masal evine dönüşür. Altı kardeş, doğayla iç içe, sakin bir hayat sürerken, Yavuz'un intikam hırsı bu huzurlu düzeni paramparça eder.

Baskın sırasında Bala ve Rıfat yaşamlarını yitirir, altı kardeş ise anne babalarının öğretileri sayesinde kaçmayı başarır. Artık onların hem annesi hem babası büyük abla Azize'dir. Nereye gideceklerini bilemez haldeyken Samet'in aklına gelen fikirle İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Babalarının güvendiği tek kişi olan Aslan Amca'ya sığınmayı planlarlar.

Fakat şehir hayatını hiç bilmeyen bu altı çocuk için İstanbul, bambaşka bir mücadele alanıdır. Yolları Aslan Amca'ya ulaşmadan önce Haşmet ve oğlu Yusuf ile kesişir; her biri kendi sınavını verir. Azize, Zeliha ve Cemo, küçük kardeşleri korumak için erken yaşta büyümek zorunda kalırken, her birinin tek amacı vardır: bir arada kalmak.

Masum bir aşkın başladığı Mardin'den, tehlikelerle dolu İstanbul sokaklarına uzanan bu hikâye; kardeşliğin, umudun ve inancın gücünü anlatıyor.

SAHİPSİZLER'İN KONUSU

Anne ve babalarının ani ölümüyle altüst olan altı kardeşin yaşam mücadelesi, dizinin ana temasını oluşturuyor. Azize, Cemo ve Zeliha, küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için hem ebeveyn hem de koruyucu rolünü üstleniyor.

Mardin'de başlayan masum bir aşkın gölgesi, İstanbul'un karmaşık düzeninde kardeşlerin kaderini belirliyor. Dizi, sevginin ve aile bağlarının her türlü zorluğa rağmen ayakta kalabileceğini gözler önüne seriyor. Dramla harmanlanmış güçlü bir hikâye üzerinden, izleyicilere hem umut hem de derin duygular yaşatıyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMÜ İZLE

Sahipsizler dizisinin tüm bölümleri, diziye ait resmi yayın platformları üzerinden yüksek çözünürlükte ve tek parça olarak izlenebiliyor. Yeni bölüm yayınlandığında izleyiciler, dizinin güncel gelişmelerine anında ulaşabiliyor.