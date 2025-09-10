Sahipsizler 28. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Anne ve babalarını bir gecede ansızın kaybeden altı kardeşin dramını ekrana taşıyan Sahipsizler, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) yaşadıkları zorluklara rağmen ayakta kalma mücadelesini konu ediyor. Peki, Sahipsizler 28. bölüm tek parça full HD izleme linki erişime açıldı mı?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sahipsizler'in son bölümünde, Bala ile Rıfat'ın yıllar önce Mardin'de başlayan aşk hikâyesinin izleri arasında büyüyen altı kardeşin İstanbul'daki yaşam mücadelesi ekrana taşındı. Yavuz'un düzenlediği kanlı baskında anne ve babalarını kaybeden Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım, hayatta kalabilmek için birbirlerine sıkı sıkıya tutunmak zorunda kaldılar.

En büyük kardeş Azize, adeta bir anne ve baba gibi davranarak liderliği üstlendi. Ormanda sürdürdükleri güvenli yaşamdan kopup İstanbul'a gelen kardeşler, babalarının güvendiği tek kişi olan Aslan'a ulaşmaya çalışırken karşılarına Haşmet ve oğlu Yusuf çıktı. Şehirde attıkları her adım, onlar için yeni bir sınava dönüştü.

SAHİPSİZLERİN HİKAYESİ

Anne ve babalarının trajik ölümüyle sarsılan altı kardeşin hayata tutunma çabası Sahipsizler'in merkezinde yer alıyor. Azize, Cemo ve Zeliha; yaşlarından çok daha büyük sorumluluklar üstlenerek küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'a kol kanat geriyor.

Mardin'de başlayan masum bir aşk öyküsü, İstanbul'un acımasız şartları içinde kardeşlerin kaderini derinden etkiliyor. Aile olmanın, dayanışmanın ve umudun ne kadar değerli olduğunu anlatan dizi, izleyicisine hem duygusal hem de dramatik anlar sunuyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç (ana antagonist)

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

SAHİPSİZLER SON BÖLÜM İZLE

Sahipsizler dizisinin tüm bölümlerini ve en yeni yayınlanan son bölümünü Star TV'nin resmi yayın platformları üzerinden takip edebilirsiniz.