Sahipsizler 19. bölüm 2. fragmanı İZLE! Sahipsizler yeni fragman yayınlandı mı?

Sahipsizler 19. bölüm 2. fragmanında neler oluyor? Sahipsizler 19. bölüm 2. fragmanı izlemeden önce bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik. Yeni bölüm 16 Nisan 2025 Çarşamba günü Star TV ekranlarında olacak. Peki, Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahipsizler 19. bölümde neler olacak?

SAHİPSİZLER KONUSU NEDİR?

Anne babalarını bir gece içinde, ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım'ın başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarının hikayesidir. Hikâye İstanbul'da geçse de kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat'ın büyük aşkları vardır. Bu imkânsız aşk İstanbul'dan çok uzakta, Mardin'in bir köyünde başlar.

Nereye gideceklerini bilemeden ortada kalan altı kardeş, Samet'in aklına gelen bir fikirle İstanbul yoluna düşerler. Yüzünü hiç görmedikleri ama babasının tek güvendiği insan olduğunu bildikleri "Aslan amcalarına" gideceklerdir.

Sahipsizler 18. bölüm

SAHİPSİZLER DİZİSİ OYUNCULARI

Hazal Subaşı, Enes Koçak, Kaan Mirac Sezen, Ece Bağcı, Turgut Tunçalp, Sacide Taşaner, Mehmet Bozdoğan

SAHİPSZİLER 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize'nin Vera tarafından vurulması, başta Devran olmak üzere herkes için büyük bir yıkım yaratır. Ablalarının vurulduğu gerçeği, Samet ve Balım'dan saklanır. Azize'nin başına gelen bu olaydan sonra Melis, Cemo'ya elinden gelen desteği vermek isterken, Cemo ona hâlâ biraz mesafelidir.

İstanbul'un onlara hiç iyi gelmediğini düşünen Cemo, kardeşleriyle birlikte yeniden ormana dönmek ister. Bu fikre Zeliha sıcak bakmazken, Kerem'e dair bir hayal kırıklığı yaşayan Fidan ile okulda zor zamanlar geçiren Samet ve Balım, geldikleri yere dönmenin onlar için en iyisi olduğu konusunda hemfikir olurlar. Birlikte bu karar için harekete geçerken, başlarına gelecek büyük felaketten habersizdirler.

SAHİPSİZLER 19. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE