Sahipsiz hayvanlar için şarkı yaptılar

17.09.2019 11:31

Sahnelerin Assolisti Umut Akyürek ile Okan Tok'un beraber seslendirdiği "Onların da Gözyaşları Var" şarkısı ile ilgili Umut Akyürek ve Okan Tok şöyle konuştu;

"Türkiye'de o kadar sahipsiz hayvan var ki onlara bir el uzatmak istedik ve Onların da Gözyaşları Var projesi kapsamında Söz ve Müziği Murat Kutsal 'a ait ve MC müzik yapım etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan şarkımızın tıklanma gelirini Hayvan Hakları Federasyonu Haytap'a sahipsiz hayvanlara destek olarak bağışlamak istedik. Bir nebze olsun onlara destek olmak amacımız."

Aynı zamanda 20 Ekim Pazar saat 19.00 Akatlar Kültür merkezinde gerçekleşecek olanOnlarında Gözyaşları Var II konseri, birçok ünlü sanatçı katılımı ile gerçekleşecek ve konser geliri yine Haytap'a sahipsiz hayvanlar için ameliyathane yapımı olarak geri dönecektir.

Akatlar Kültür Merkezinde gerçekleşecek muhteşem konserde sahne alacak isimler arasında,

Umut Akyürek, Yeliz, Zeynep Dizdar, Faruk k ve Canan, Bora Gencer, Nilay Dorsa, Pınar Soykan,

Ayça ve Cem, Mehmet Öncü, Uhde Seçil, Dilek Torgut, Reyhan Cansu, Oktay Ertuğrul, Sibel Alaş yer almakta.

Ayrıca sürpriz sanatçılar ile geceye oldukça renk katılacak.

Okan Tok ve UmutAkyürek şöyle devam etti ;

"Tüm sanatçılarımız ve basından sahipsiz hayvanlar için destek vermenizi rica ederiz. Gelin Birlik olalım ve Onların da Gözyaşlarını hep birlik de sonlandıralım. "