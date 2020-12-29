Sahipsiz atlar şehirler arası yolu hipodroma çevirdi
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Sahipsiz atlar şehirler arası yolu hipodroma çevirdi

29.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:51
Sahipsiz atlar şehirler arası yolu hipodroma çevirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki araçların arasında dörtnala koşan iki at görenleri şaşkına çevirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki araçların arasında dörtnala koşan iki at görenleri şaşkına çevirdi. Çevre yolundan geçen atlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Görüntüler Keşan Dörtyol mevkiinde çekildi. Nereden geldikleri bilinmeyen sahipsiz iki at çevre yolunda dörtnala koştu. Yoldan geçişleri sırasında dönel kavşaktan geçen atlarla karşılaşan vatandaşlar, karşılaştıkları görüntüyü bir süre şaşkınlıkla izledi, ardından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.

Yağan yağmur sebebiyle ıslanan zeminde bütün güçleriyle koşan atlar, yürekleri ağızlara getirirken, trafik güvenliğini bir süre tehlikeye atan atlar daha sonra geldikleri gibi gözden kayboldu.

(Emre Akarca/İHA)

Sahipsiz atlar şehirler arası yolu hipodroma çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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