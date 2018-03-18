Şahinbey'de Çanakkale Şehitlerini Anma Gecesine Binlerce Kişi Katıldı

Şahinbey Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Şehitleri Anma Gecesi'ne binlerce kişi katılarak şehitler için dua edip, gözyaşı döktü.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen geceye; katılım oldukça yoğun olurken, tören Şahinbey Belediyesi Mehter takımının konseri ile başladı ve gece Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. İstiklal Marşı okunduğu sırada tribünde devasa Türk bayrağı açıldı. Şahinbey Belediyesi tarafından program öncesinde vatandaşların oturacağı koltuklara Türk Bayrağı, zeytin fidanı ve su bırakıldı. Ev sahipliğini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yaptığı törene AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube başkanı Mehmet Yeter, Fırat Kalkanı ve Afrin Operasyonu'nda yaralanan Onur Doğan, STK temsilcileri, protokolüyeleri ve tribünleri dolduran binlerce vatandaş katıldı.

"Kimse bu milletin sırtını yere getiremez"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konuşmasına İstiklal Marşı'nın bir dörtlüğünü okuyarak konuşmasına başladı. Tahmazoğlu, "Böyle bir gecede bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Bu gece aramızda Fırat Kalkanı Operasyonu'na katılıp yaralanan ve iyileştikten sonra Afrin Operasyonu'na katılan ve burada da hain terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede yaralanan Onur Doğan kardeşimiz de bizleri yalnız bırakmadı. Kendisi iyileştikten sonra yeniden hainlerle savaşmak için gideceğini söylüyor. İşte biz böyle kahramanlarla dolu bir milletiz. Böyle evlatlarımız olduğu sürece bu milletin sırtını yere getiremeyecekler. 103 yıl önce Çanakkale'de yedi düvele karşı bu vatan topraklarını savunan ve şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

"Çanakkale seferlerimiz devam ediyor"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, üç yıl önce Çanakkale seferleri başlattıklarını belirterek, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. Yılı münasebetiyle başlattığımız 'Gaziler Diyar'ından Şehitler Diyar'ına projesi kapsamında düzenlediğimiz seferlerimiz devam ediyor. Özellikle yeni yetişen neslimizin, Çanakkale'deki o destansı mücadeleyi yerinde görmesi, şehitlerimize Fatihalar okuması ve teşekkürlerini sunmaları için bu projeyi başlattık ve devam ettiriyoruz. Üç yıl içerisinde 66.000 öğrencimizi ecdadımızla buluşturduk. Bu yıl içerisinde de 20 Mart tarihinde başlayan seferlerimizle 24 bin öğrencimizi daha Çanakkale'ye ecdadımızı teşekkür ziyaretine götüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu millet esaret altına alınamaz"

15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bu milleti kimse esaret altına alamaz. 15 Temmuzda bu millete darbe yapıp esaret altına almak isteyen hainlere karşı bu millet 15 Temmuzda meydanlara dökülerek dur dedi. Ben bu yaşıma kadar Demokrasi Meydanı'nın gece saat 24.00 ve 01.00'da 300.000 vatandaşın doldurduğunu görmedim. Çünkü mesele bayrak, din ve vatanımızın işgali meselesiydi. Bunun için hep beraber bir ay boyunca Demokrasi Nöbeti tutarak, bu hainlere fırsat vermedik" ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız"

Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, ülkede oynanan oyunlara dikkat çekerek "Bu gün çok anlamlı bir gün. Ülkemizdeki birlik ve beraberlik dünya yüzünde hiçbir ülkede görülmemiştir. Evladını vatan için şehit verip 'Vatan Sağ Olsun' diyen hiçbir millet yoktur. Bundan 103 yıl önce Çanakkale'de, Dumlupınar'da ve Gaziantep'te nasıl haince planlar yapılıyorduysa bu günde aynı kirli senaryolar ülkemiz üzerinde oynanıyor. Ancak, 103 yıl önce dedelerimiz nasıl Çanakkale'de yedi düvele karşı mücadele edip bu ülkeden kovduysa bizlerde onların torunları olarak aynı mücadeleyi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Gecede konuşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Çanakkale destanını ve şehitlik mertebesinin önemini anlattı. Hatipoğlu'nu dinleyenlerin duygu dolu anlar yaşadığı gecede "Bizim için değerli olan vesile ile bir araya geldik. Yüce Allah bu memleketi bayrağıyla ezanıyla ve bütün kutsallarıyla muhafaza eylesin. Allah şerre şerlilere, fitneye ve fitnecilere bu memleketin halkı üzerinden operasyon düzenlemek isteyen kim varsa bertaraf eylesin. Öncelikle böyle bir gecede bizleri bir araya getiren Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Bulunduğum süreç içerisinde Başkanı bana o kadar güzel anlattılar ki kendisini ve ekibini kutluyorum" dedi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, daha sonra Çanakkale'de yaşanan destansı mücadeleyi güzel sohbet diliyle Gaziantep halkına anlattı.

Öğrenciler geceye damga vurdu

Şahinbey Belediyesi'nin İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri İstiklal Marşı'nı, Gülşen Batar Anadolu Lisesi okul korosu ise şehit anlatan türküler okuyarak vatandaşlara duygulu anlar yaşattılar. Gecede Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadeleyi anlatan skeç sahnelendi[MO1] . Ayrıca Mustafa Gürbüz Nejat Bayel Anadolu Lisesi öğrencileri de izleyicilerle birlikte Çanakkale Türküsünü söylediler.

Şehitler anısına düzenlenen muhteşem gece sonrasında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na çiçek taktim ederek, katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP