Şahinbey'de camiler dezenfekte ediliyor
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Şahinbey'de camiler dezenfekte ediliyor

11.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:03
Şahinbey'de camiler dezenfekte ediliyor

Yeni normalleşme adımları kapsamında ibadete tekrardan açılan camiler Şahinbey Belediyesi tarafından dezenfekte edilerek korona virüsten arındırılıyor.

Yeni normalleşme adımları kapsamında ibadete tekrardan açılan camiler Şahinbey Belediyesi tarafından dezenfekte edilerek korona virüsten arındırılıyor.

Camilerin yeniden ibadete açılmasından bu yana Şahinbey Belediyesi camilerdeki dezenfekte ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Korona virüs önlemleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı açık alanlar ile cadde ve sokakları düzenli olarak dezenfekte eden Şahinbey Belediyesi, camilerde de düzenli olarak, dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Titiz bir şekilde temizleniyor

Her cuma günü namazı öncesi camilerin avluları ve içleri tiziz bir şekilde dezenfekte edilerek, yıkanıp ibadete hazır hale getirilirken, ekipler Şahinbey İlçesi'ndeki tüm camileri periyodik olarak temizliyor. Ekipler camilerin iç kısımdaki halıları, avizeleri, ayakkabılıkları titizlikle temizliyorlar.

"Virüse karşı mücadelemiz sürüyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüsüne karşı mücadelenin devam ettiğini bu çerçevede camilerin düzenli olarak temizlendiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak korona virüsüne karşı kesintisiz mücadelemizi sürdürüyoruz. Şahinbey İlçesi'ndeki tüm camilerimizin normal zamanlarımızda da ayda en az iki defa temizliklerini yapıyor ve vatandaşlarımızın hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapmalarını sağlıyorduk. Korona virüsü ile mücadele de bu sayıları daha da yükselttik. Bundan sonraki süreçlerde de çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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