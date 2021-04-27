Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürdürüyor
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Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT - Haberler | Yerel

Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürdürüyor Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde kolay ve kaliteli bir ulaşım ağı sağlamak amacıyla yeni bağlantı güzergahları, modernizasyon ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürdürüyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde kolay ve kaliteli bir ulaşım ağı sağlamak amacıyla yeni bağlantı güzergahları, modernizasyon ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Şahinbey ilçesinin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yenileyen Şahinbey Belediyesi ekipleri, normalleşme süreci kapsamında çalışmalarına ara vermeden tam hız devam ediyor. İlçe genelindeki yeni bağlantı güzergahlarında modernizasyon ve asfaltlama çalışmaları hız kazandı.

"İhtiyaç olan her yere asfalt yapacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, asfalt çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak geçtiğimiz günler içerisinde asfalt sezonumuzu açmıştık. Asfaltlama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeşilvadi Bulvarına bağlantı yolu olarak Yeşilvadi Millet Bahçemizin arkasındaki 15 metre genişliğinde ki yolun asfaltlama çalışmasını yapıyoruz. Yakında Yeşilvadi Bulvarı üzerinde Dutluk da köprülü kavşak çalışmamız olacak. Bir nevi bu yolda alternatif yol olarak vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu yolumuzun da asfaltlama çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor. Asfalt sezonunun başlaması ve yeni asfalt plenti ile birlikte ilçemizde asfalta ihtiyaç duyulan her yere gerekli çalışmalar yapılacaktır" diye konuştu.

Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürdürüyor
Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürdürüyor
Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürdürüyor
Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT

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