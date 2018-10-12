Şahinbey'de 57. Cami Hizmete Açıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Çimenli Mahallesi'nde inşa edilen cami hizmete açıldı.

Çimenli Mahallesi'nde 2 katlı ve 450 metrekare alana inşa edilen cami, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftü Vekili Mustafa Deniz ve vatandaşların katıldığı törende açıldı.

Tahmazoğlu, açılıştaki konuşmasında, gelecek nesillerin yetişmesinde camilerin çok önemli yeri olduğunu belirtti.

Şimdiye kadar 57 camiyi yaparak vatandaşın hizmetine sunduklarını ve 39 caminin de inşaatının devam ettiğini anlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Buralar Allah'ın evi ve dolayısıyla bizlerin de ibadet yeri. Buralar birlik olduğumuz yerler. Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan taziye evleri, sosyal tesisler ve camilere elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz. Şuanda mahalle olan köylerimizin içerisinde dahi park, asfalt ve kilit taşı yapımını tamamladık. Şimdi cami sosyal tesisi ve taziye evlerini yapıyoruz. Şuanda inşaatı devam eden 50'ye yakın sosyal tesisimiz var. Onların da ihtiyacını karşıladıktan sonra köyle şehir arasında bir fark kalmamış oluyor. Eskiden köylerimizde tozdan, çamurdan geçilmezdi. Şimdi ise sadece tarlada toprağa basıyorlar. Bu anlamda belediyelerimiz çok önemli hizmetler yaptı."

Şahinbey İlçe Müftü Vekili Mustafa Deniz ise vatandaşlardan camileri doldurmalarını istedi.