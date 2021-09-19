Şahinbey'de 4 partiden istifa eden 250 kişi AK Parti'ye üye oldu

Gaziantep Şahinbey'de çeşitli partilerden istifa eden 250 kişi Ak Parti'ye katıldı. AK Parti'ye üye olanlar arasında 50 kişinin Gelecek Partisi'nden olması dikkat çekti.

"SAMİMİ ÇALIŞMA AK PARTİ'YE GEÇİŞTE ÖNEMLİ BİR ETKEN OLDU"

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığında düzenlenen katılım törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve AK Parti'ye üye olanlar katıldı. Katılımcılar yaptığı açıklamada, "Şahinbey İlçe Başkanı ve İlçe Teşkilatı ile Şahinbey Belediye Başkanının sadece halka hizmet esaslı samimi ve içten çalışmaları bizlerin AK Parti'ye geçişinde çok önemli bir etken oldu" dedi.

YENİ ÜYELER SALONA SIĞMADI

AK Parti'ye geçiş yapanlar arasında Gelecek Partisi 50 kişi ile dikkat çekerken, Güç Birliği Partisi İslahiye İlçe Başkanı, Yeniden Refah Partisi Resul Ekrem Taşçılar, Gelecek Partisi Gençlik Kolları İl Başkanı ve çok sayıda isim AK Parti'ye üye oldu. Yeni üyeler için düzenlenen rozet takma töreninde salon hınca hınç doldu.

ROZETLERİ TAHMAZOĞLU VE HASAN TEKE TAKTI

AK Parti'ye geçen diğer parti yetkililerine sembolik olarak Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke rozetlerini taktılar.

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