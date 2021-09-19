Şahinbey'de 4 partiden istifa eden 250 kişi AK Parti'ye üye oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şahinbey'de 4 partiden istifa eden 250 kişi AK Parti'ye üye oldu

Haberler.com - Haberler | Politika

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonunda Gelecek Partisi başta olmak üzere, CHP, Yeniden Refah Partisi ve Güç Birliği Partisi'nden istifa eden 250 kişi AK Parti'ye katıldı.

Gaziantep Şahinbey'de çeşitli partilerden istifa eden 250 kişi Ak Parti'ye katıldı. AK Parti'ye üye olanlar arasında 50 kişinin Gelecek Partisi'nden olması dikkat çekti.

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığında düzenlenen katılım törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve AK Parti'ye üye olanlar katıldı. Katılımcılar yaptığı açıklamada, "Şahinbey İlçe Başkanı ve İlçe Teşkilatı ile Şahinbey Belediye Başkanının sadece halka hizmet esaslı samimi ve içten çalışmaları bizlerin AK Parti'ye geçişinde çok önemli bir etken oldu" dedi.

Şahinbey'de 3 partiden istifa eden 250 kişi AK Parti'ye üye oldu

AK Parti'ye geçiş yapanlar arasında Gelecek Partisi 50 kişi ile dikkat çekerken, Güç Birliği Partisi İslahiye İlçe Başkanı, Yeniden Refah Partisi Resul Ekrem Taşçılar, Gelecek Partisi Gençlik Kolları İl Başkanı ve çok sayıda isim AK Parti'ye üye oldu. Yeni üyeler için düzenlenen rozet takma töreninde salon hınca hınç doldu.

AK Parti'ye geçen diğer parti yetkililerine sembolik olarak Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke rozetlerini taktılar.

Şahinbey'de 4 partiden istifa eden 250 kişi AK Parti'ye üye oldu
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını tek tek paylaştı

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını tek tek paylaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Eser Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şahinbey'de 4 partiden istifa eden 250 kişi AK Parti'ye üye oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 22:12:54. #1.11#