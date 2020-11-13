Şahinbey'de 11 farklı oto hırsızlık olayının zanlısı yakalandı
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Şahinbey'de 11 farklı oto hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

13.11.2020 17:36 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:41
Şahinbey'de 11 farklı oto hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Gaziantep'te faili meçhul oto hırsızlık olaylarının aydınlatılması kapsamında 11 oto hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.

Gaziantep'te faili meçhul oto hırsızlık olaylarının aydınlatılması kapsamında 11 oto hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekiplerince faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda 11 farklı oto hırsızlık olayının şüphelisi polis ekiplerince yakalandı. 11 olayda parmağı olan zanlı, polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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