Şahinbey Belediyesinden engellilere 75 akülü ve manuel tekerlekli sandalye

03.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:10

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi engelli vatandaşlara 75 akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugüne kadar 2 bin 315 engelli vatandaşa manuel ve akülü tekerlekli sandalye, 4 noktada akülü araç dolum istasyonu, 6 hasta bakım yatağı, 7 akıllı klozet, 76 işitme cihazı, 300 görme engelliye beyaz baston hediye eden Şahinbey Belediyesi, engelliler için 2 park, Akkent Spor Köyü içerisinde Engelli Yüzme Havuzu yaparak engelli vatandaşların hizmetine sundu.

Şahinbey Belediyesi ve Rahmet Derneğinin desteği ile hediye edilen akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtım töreni, Şahinbey Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleşti.

Törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Rahmet Yardımlaşma Derneği Başkanı İman Zaza, Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Hulusi Kalender, Gör-Bir Derneği Başkanı Mehmet Aysel protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, burada yaptığı konuşmada, engellilere yönelik hizmetleri hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından akülü ve manuel tekerlekli sandalyeler dağıtıldı.

Kaynak: AA