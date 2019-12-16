Şahin Tepesi yolu tamamlandı

16.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:26

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Gerze'de yapımı tamamlanan Şahin Tepesi mevkisindeki yolda incelemelerde bulundu.



Başkan Giresun, yapımı tamamlanan yolun yeni haliyle çok daha güvenli olduğunu ve sorunun kökten çözüldüğünü ifade etti.



Giresun, "Gerze ilçemizde uzun yıllardır problem olan ve sürücülerimize zor anlar yaşatan Şahin Tepesi mevkisinde ki yol yapım çalışmaları tamamlandı. Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşıma açılan Şahin Tepesi mevkisindeki yol, yeni haliyle vatandaşlarımızın hizmetine girmiş oldu. 250 metrelik bir alanda meydana gelen çökme ve kaymalar nedeniyle bozulan yol sürücülerimizi zora sokuyordu. Yapılan onarım çalışmalarına rağmen yol üzerinde yıllar içinde birçok kez çökme meydana gelmesi üzerine gerekli girişimlerde bulunuldu. Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar günümüz itibariyle tamamlanmış bulunmaktadır. Karayollarınca sil baştan yapılan çalışmalar kapsamında çökmelerin önüne geçilebilmesi amacıyla 30 ile 36 metre uzunluklarındaki 400 adet fore kazık heyelanlı bölgeye çakılarak oluşabilecek çökme ve kaymaların önüne geçilmiş oldu. Ölçüm cihazları yerleştirilerek sismik hareketlerin 7 farklı noktada meydana geldiğini tespit eden Karayolları ekipleri, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırarak fore kazıkların çakılacağı noktaları belirledi. Yapılan güçlendirme çalışmaları ardından sorunun kökten çözülmesiyle sürücülerimiz söz konusu yoldan artık daha güvenli geçiş sağlayabilecekler" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA