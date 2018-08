Şahin: "Millilik ve Yerlilik Bağımsızlıktır"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ankara'da temaslarda bulundu.

Başkan Zihni Şahin ziyaretleri kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in başdanışmanı Sevda Güner'i ziyaret etti. Başkan Zihni Şahin daha sonra Samsun'un hemşehrisi olan Emniyet Genel Müdürü ve Celal Uzunkaya'ya ziyarette bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, "Samsunumuz için her yerde olacağız. Samsunumuzu her yerde temsil edeceğiz. Çok değerli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yardımcımız ve bakan başdanışmanımız ile Emniyet Genel Müdürümüz Celal Uzunkaya'yı ziyaret ettik. Öncelikle gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Samsunumuza sevgilerini ortaya koymalarında büyük memnuniyet ve onur duydum" dedi.

"Millilik ve yerlilik bağımsızlıktır"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin millilik ve yerlilik konusu da ise önemli açıklamalar yaptı. Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sürekli olarak millilik ve yerlilik konusuna vurgu yapmaktadır. Başta sanayi, teknoloji, enerji, sağlık olmak üzere kısacası her alanda millilik ve yerlilik kavramının önemini ortaya koymaktadır. Buna sahip çıkmak, bu yolda ilerlemek ve gereğini yapmak hepimiz için milli bir görevdir. Çünkü bağımsız olmak istiyorsanız, 'yerliliği ve milliliği' her alanda hayata geçirmek zorundasınız. Türkiye'nin siyasi tarihi de aslında yerli ve milli olanlar ile kendi ülkesine ve milletine yabancılaşmış olanların mücadelesiyle geçmiştir. Burada kriter bellidir; kazanmak için her yolu mubah gören işbirlikçi anlayış milli olamaz. Biz Samsun'da yapacağımız her yatırım ve hizmette bu yolu takip edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN